В Новосокольниках будут судить мужчину, который больше года не платил алименты ребёнку

15 Сент. 12:41 2018-09-15T12:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Отца, который уклонялся от уплаты алиментов, могут наказать в Новосокольниках. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе районной прокуратуры, дело мужчины передали в суд.

Расследование показало, что у подозреваемого есть несовершеннолетний ребёнок. С его матерью мужчина не живёт, в воспитании малыша участия не принимает, да ещё отказывается помогать материально. Чтобы избежать уплаты алиментов, горе-отец пошёл на хитрость: не пытался устроиться на работу, посчитав, что если нет работы, то нет и выплат. Такой схеме подозреваемый следовал чуть больше года – с июня 2017 по июль 2018 года.

Однако правоохранители такой ход не оценили и призывают мужчину к ответу за свой поступок. Уважительных причин, освобождающих от алиментов, у него нет, а другие меры эффекта не дали. Теперь ему грозит до года тюрьмы.