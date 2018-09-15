2018-09-15T13:30:45+03:00
Спорт

В Пскове на площади Победы стартовали участники «Ралли Псков 2018»

Участниками автогонок станут больше 50 экипажей
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
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В алли участвуют больше 50 экипажей.В алли участвуют больше 50 экипажей.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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На площади Победы в Пскове 14 сентября было не протолкнуться: собрались любители автогонок, которые пришли посмотреть на эффектный старт участников «Ралли Псков 2018». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, город примет сразу несколько турниров одновременно: восьмой этап чемпионата Северо-Западного федерального округа, финал чемпионата региона «Трофей Александра Невского», Кубок губернатора Псковской области.

- В Пскове такие мероприятия проводятся уже в 16 раз и всегда представляют собой яркое зрелище и собирают десятки зрителей, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Главная гонка пройдёт 15 сентября. На старт выйдут 50 экипажей, среди которых есть и полностью женский. Место старта – площадь Победы, но уже в Печорах. Впереди – больше трёхсот километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов.

Псковскую область на соревнованиях представляют пять экипажей.

ФОТОРЕПОРТАЖ

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