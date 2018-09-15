2018-09-15T15:43:28+03:00
Политика

В Плюсском районе открыли пожарный пост, который обеспечит пожарную безопасность в радиусе 73 километров

Пост создан в селе Ляды Плюсского района
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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На создание поста потратили 24 миллиона рублей.На создание поста потратили 24 миллиона рублей.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Дома полутора тысяч человек в Плюсском районе от огня будут охранять пожарные нового поста. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, пост открыли 14 сентября в селе Ляды. В зону ответственности спасателей этого поста подпадают деревни в радиусе 73 километров. В штате состоят 15 человек.

Возможно, скоро эта зона покрытия уменьшится, потому что глава региона Михаил Ведерников заявил, что строительство подобных объектов продолжат, чтобы жители удалённых населённых пунктов получали помощь вовремя. Планируется, что до 2020 года появятся ещё четыре поста.

- Я надеюсь, что общими усилиями мы сможем сократить количество пожаров и гибели людей на них, - от отметил Евгений Сычёв, который временно исполняет обязанности руководителя регионального управления МЧС.

В депо есть две автоцистерны, пожарные рукава, необходимая техника. На создание поста потратили 24 миллиона рублей: 10 из них ушли на покупку машин, остальное – на строительство здания и его оборудование.

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