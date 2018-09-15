Крышу Струго-Красненской средней школы перекроют до холодов

15 Сент. 16:06 2018-09-15T16:06:28+03:00

В 2010 году в школе отремонтировали первый этаж, на очереди второй и третий. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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К холодам крышу Струго-Красненской средней школы отремонтируют. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на работы по капитальному ремонту кровли выделено 8,7 миллиона рублей. Данные о сроках озвучил глава района Александр Волков и добавил, что пока идут конкурсные процедуры по поиску подрядчика. Врио губернатора Михаил Ведерников попросил чиновника проконтролировать, чтобы все работы были сделаны в срок и качественно.

Первый этаж школы отремонтировали ещё в 2010 году, в 2018-м очередь дошла до спортивного зала: поменяли окна и двери, покрасили полы и стены. Михаил Юрьевич остался доволен качеством работ. При этом помещения на втором и третьем этаже здания нуждаются в обновлении. Глава региона сообщил, что постарается помочь по мере возможности в поисках источников финансирования.