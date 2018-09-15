Капитальный ремонт моста через ручей в Бежаницком районе завершат к ноябрю 2018 года

15 Сент. 16:16 2018-09-15T16:16:35+03:00

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В Бежаницком районе идёт капитальный ремонт моста в деревне Ублиска. Там течёт широкий ручей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, к ноябрю рабочие должны закончить строительство.

- Стоимость проекта — 19,3 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе региональной администрации.

Движение на дороге Порхов – Успенье, на которой и расположен мост, не закрыто. Рабочие используют метод гильзирования, благодаря которому машины проезжают по открытой части моста в то время, когда строители работают на второй. В связи с этим не нужно организовывать объезд.

Ручей под мостом пустят по специальным трубам, а пустоты между новой и старой конструкциями зальют бетоном. На дороге положат новый асфальт, а для пешеходов в левой части моста положат полутораметровый тротуар.