Сроки ремонта в Заплюсском детском саду сдвинулись на месяц
Детский сад в посёлке Заплюсье Плюсского района должны были отремонтировать к началу учебного года 2018/19, однако произошли накладки и сроки сдвинулись. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сдачу объекта перенесли на 1 октября.
В детском саду 14 сентября побывал глава региона Михаил Ведерников. Он посещал учреждение 3,5 месяца назад, в День защиты детей. Тогда же врио губернатора и поручил найти средства на ремонт садика.
Из резервного фонда администрации выделили 3,4 миллиона рублей. На эти деньги на первом этаже поменяли коммуникации, на втором этаже покрасили стены, вот-вот приступят к монтажу окон и отделке откосов.
Чтобы успеть в срок, строители работают на объекте без выходных. Все материалы есть в наличии, поэтому, если не будет форс-мажоров, ремонт завершится через две недели.