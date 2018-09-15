Сроки ремонта в Заплюсском детском саду сдвинулись на месяц

15 Сент. 16:27 2018-09-15T16:28:06+03:00

Строители работают на объекте без выходных, чтобы успеть в срок сдать объект. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Детский сад в посёлке Заплюсье Плюсского района должны были отремонтировать к началу учебного года 2018/19, однако произошли накладки и сроки сдвинулись. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сдачу объекта перенесли на 1 октября.

В детском саду 14 сентября побывал глава региона Михаил Ведерников. Он посещал учреждение 3,5 месяца назад, в День защиты детей. Тогда же врио губернатора и поручил найти средства на ремонт садика.

Из резервного фонда администрации выделили 3,4 миллиона рублей. На эти деньги на первом этаже поменяли коммуникации, на втором этаже покрасили стены, вот-вот приступят к монтажу окон и отделке откосов.

Чтобы успеть в срок, строители работают на объекте без выходных. Все материалы есть в наличии, поэтому, если не будет форс-мажоров, ремонт завершится через две недели.