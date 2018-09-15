2018-09-15T17:41:40+03:00
Недвижимость

На погашение долга Струго-Красненских теплосетей района за ресурсы выделят 5, 5 миллионов рублей

Деньгами муниципалитет обеспечит областной бюджет
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
О выделении средств чиновники договорились во время личной встречи.О выделении средств чиновники договорились во время личной встречи.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Глава Струго-Красненского района Александр Волков и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников договорились о сотрудничестве в погашении долга за топливо. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, предприятие «Струго-Красненские тепловые сети» задолжало за ресурсы 13,5 миллионов рублей. Районные власти помогают по мере сил, но без областного вмешательства вряд ли справятся.

Во время встречи с главой региона Александр Волков обрисовал ситуацию и рассказал о том, что муниципалитет делает, чтобы погасить долг, и получил ответ от Михаила Ведерникова, что область поможет в решении проблемы. Часть задолженности закроют за счёт транша из областного бюджета на сумму 5,5 миллионов рублей.

КСТАТИ

Во время встречи с Михаилом Ведерниковым Александр Волков назвал сумму, которая требуется для ремонта второго и третьего этажей Струго-Красненской средней школы. На работы требуются 38 миллионов рублей. Михаил Юрьевич ответил кратко:

- Будем планировать.

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам