На погашение долга Струго-Красненских теплосетей района за ресурсы выделят 5, 5 миллионов рублей

15 Сент. 17:40 2018-09-15T17:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Струго-Красненского района Александр Волков и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников договорились о сотрудничестве в погашении долга за топливо. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, предприятие «Струго-Красненские тепловые сети» задолжало за ресурсы 13,5 миллионов рублей. Районные власти помогают по мере сил, но без областного вмешательства вряд ли справятся.

Во время встречи с главой региона Александр Волков обрисовал ситуацию и рассказал о том, что муниципалитет делает, чтобы погасить долг, и получил ответ от Михаила Ведерникова, что область поможет в решении проблемы. Часть задолженности закроют за счёт транша из областного бюджета на сумму 5,5 миллионов рублей.

КСТАТИ

Во время встречи с Михаилом Ведерниковым Александр Волков назвал сумму, которая требуется для ремонта второго и третьего этажей Струго-Красненской средней школы. На работы требуются 38 миллионов рублей. Михаил Юрьевич ответил кратко:

- Будем планировать.