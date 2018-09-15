Курсанты псковского филиала Академии ФСИН приняли присягу

15 Сент. 18:08 2018-09-15T18:08:33+03:00

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В Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами филиала Академии ФСИН. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в 2018 году учебное заведение приняло 50 первокурсников. Они и прочли слова клятвы 15 сентября, а потом получили удостоверения.

- Если человек следует своей присяге неукоснительно, то за ним всегда следует почет, слава и уважение, - заявил глава филиала Дмитрий Панарин.

На церемонии присутствовали не только новобранцы и официальные лица, но и родители курсантов. Они переживали едва ли не больше самих студентов.

Гости почтили память сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые погибли при исполнении служебного долга, возложив гирлянду цветов к памятнику.

После официальной части мероприятия прошёл концерт, который подготовили курсанты Академии.