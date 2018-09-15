2018-09-15T18:59:35+03:00
Спорт

Абонементы и приглашения не будут действовать во время матча 1/16 Кубка России «Луки-Энергия» - «Енисей»

На стадион «Экспресс» будут пускать только по билетам, выпущенным специально к игре
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
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Игра пройдёт в Великих Луках 26 сентября. Фото: пресс-служба ФК «Луки-Энергия».Игра пройдёт в Великих Луках 26 сентября. Фото: пресс-служба ФК «Луки-Энергия».
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Великолукская футбольная команда «Луки-Энергия» 26 сентября проведёт встречу с красноярским «Енисеем» в рамках 1/16 Кубка России. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Великих Лук, игра состоится на стадионе «Экспресс», но пускать туда будут по специальным билетам. Это связано с тем, что коммерческие права Кубка России принадлежат Российскому футбольному союзу. В связи с этим на матч нельзя будет попасть по абонементам или пригласительным билетам.

- Администрация футбольного клуба «Луки-Энергия» приносит свои изменения владельцам сезонных абонементов и надеется на взаимопонимание, - обратился пресс-атташе великолукской команды Владимир Богатырёв.

СПРАВКА «КП»

Великолукская футбольная команда «Луки-Энергия» впервые в истории вышла в 1/16 Кубка России, обыграв подмосковное «Чертаново» (подробности).

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