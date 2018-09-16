2018-09-16T11:32:56+03:00
Спорт

Петербургско-смоленский экипаж выиграл Кубок губернатора Псковской области по ралли

Алексей Семёнов и Алексей Курносов преодолели спецучасток за 33,9 секунды
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
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Трофей вручали впервые.Трофей вручали впервые.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове назвали имена победителей Кубка губернатора Псковской области по ралли. Трофей вручался впервые. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, лучшее время на спецучастке показал смешанный экипаж, в котором выступали Алексей Семёнов из Санкт-Петербурга и смолянин Алексей Курносов. Их результат – 33,9 секунды.

На втором месте ещё разместился экипаж из Санкт-Петербурга – Павел Щербаков и Алексей Горюнов. Тройку замкнули москвичи Владислав Казаков и Иван Максимов.

В ведомстве отметили, что площадь Победы впервые приняла скоростные соревнования.

СПРАВКА «КП»

Участниками гонки стали 54 экипажа из разных регионов России, Республики Беларусь и Израиля. Псковскую область представили восемь участников в составе пяти экипажей.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотограф Михаил Глущенко побывал на открылии ралли (смотреть фото).

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