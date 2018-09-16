Пушкиногорская полиция ищет пенсионерку, которая 16 июля ушла в халате с базы отдыха

16 Сент. 12:00 2018-09-16T12:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пушкинских Горах полиция ищет пенсионерку, которая пропала ещё в середине июля 2018 года. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщину последний раз видели на базе отдыха.

По информации правоохранителей, Татьяна Ивановна Калинина 1936 года рождения, пропала 16 июля. Она ушла с базы в бело-синем клетчатом халате и белых кроссовках. О своих планах пенсионерка никому не сказала, поэтому пропажа стала полной неожиданностью для окружающих.

В полиции сообщили, что женщина выглядит на свой возраст, худощавая, седая, кареглазая. Рост у пожилой женщины небольшой – всего 157 сантиметров.

КОНКРЕТНО

Всех, кто знает, где может находиться Татьяна Ивановна Калинина, просят рассказать об этом по телефону 8 (81 146) 2-14-02. Можно просто набрать 02.