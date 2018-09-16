2018-09-16T12:00:39+03:00
Общество

Пушкиногорская полиция ищет пенсионерку, которая 16 июля ушла в халате с базы отдыха

Пропавшей Татьяне Ивановне Калининой 82 года
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Женщина пропала 16 июля 2018 года.Женщина пропала 16 июля 2018 года.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Пушкинских Горах полиция ищет пенсионерку, которая пропала ещё в середине июля 2018 года. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщину последний раз видели на базе отдыха.

По информации правоохранителей, Татьяна Ивановна Калинина 1936 года рождения, пропала 16 июля. Она ушла с базы в бело-синем клетчатом халате и белых кроссовках. О своих планах пенсионерка никому не сказала, поэтому пропажа стала полной неожиданностью для окружающих.

В полиции сообщили, что женщина выглядит на свой возраст, худощавая, седая, кареглазая. Рост у пожилой женщины небольшой – всего 157 сантиметров.

КОНКРЕТНО

Всех, кто знает, где может находиться Татьяна Ивановна Калинина, просят рассказать об этом по телефону 8 (81 146) 2-14-02. Можно просто набрать 02.

Еще больше материалов по теме: «В Псковской области ищут человека»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам