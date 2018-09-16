На старт заключительного этапа соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018» выйдут 400 спортсменов
В Мальской долине 16 сентября состоится пятый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на состязаний в Печорский район приехали почти 400 человек, среди которых примерно 30 – новички. Они дебютируют в турнире.
Спортсменов разбили на группы в зависимости от уровня подготовки: дети, любители и профессионалы. Самые юные участники побегут километр, любители-девушки преодолеют три километра, любители-юноши – пять, а профи ждёт дистанция длиной в двенадцать километров.
В зависимости от возраста и спортивной подготовки атлетам предстоит преодолеть дистанции в 1, 3, 5 и 12 километров.
Постоянные участники соревнований поборются за главный трофей – кубок, который даётся за победу в общем зачёте. На протяжении всего сезона за выступления бегуны получали очки за каждую проведённую гонку. Чем выше место в забеге, тем больше баллов.
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