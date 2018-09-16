Выездные пункты вакцинации в Пскове с 17 по 21 сентября будут работать в Центре и на Запсковье

16 Сент. 13:30 2018-09-16T13:30:36+03:00

Врачи напоминают псковичам, что делать прививку нужно сейчас, пока не начался сезон простуд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Псковичи, которые живут или работают в Центре или на Запсковье смогут с 17 по 21 сентября привиться от гриппа в выездном пункте. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковской городской поликлинике, выездной фельдшерско-акушерский пункт будет работать в этих районах.

С десяти утра до двух часов дня привиться от гриппа можно будет на стоянке около почтамта (Советская, 20), а затем автобус переедет на Запсковье, на парковку к гипермаркету «Семейный магнит» (Труда, 37 А). Там врачи будут работать с трёх до шести часов дня. При себе желающие уколоться должны иметь паспорт и медицинский полис.

Врачи напоминают псковичам, что делать прививку нужно сейчас, пока не начался сезон простуд. Это даст организму возможность сформировать иммунитет к вирусам.

КСТАТИ

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию в организациях. Для этого руководству нужно связаться с представителями поликлиники и выбрать удобное время.