2018-09-16T16:27:24+03:00
Фотоконкурсы

Ребята из псковской арт-студии «Рыжий кот» участвуют в конкурсе «Лечу в Москву»

На конкурс они прислали три работы
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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Конкурсная работа Софии Соболевой.Конкурсная работа Софии Соболевой.
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К конкурсу детского рисунка «Лечу в Москву» присоединились ребята, которые учатся рисовать в арт-студии «Рыжий кот». Троица участников прислала свои работы на тему псковской авиации.

Своими рисунками поделились Матвей Бочков, Лиза Пилипейко и София Соболева. Ребятам 9, 8 и 7 лет соответственно. Как оказалось, будущие художники уже участвовали в выставке, правда, с другими работами.

- Это учащиеся художественной школы-студии второго года обучения. Работы этих ребят принимали участие в выставке «Дети обо всем на свете», которая проходила в июне 2018 года в библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина, - рассказал руководитель студии Светлана Бочкова.

София Соболева рисует работу для конкурса. Фото: Светлана Бочкова.

София Соболева рисует работу для конкурса. Фото: Светлана Бочкова.

Приём заявок на конкурс продлится до конца дня 16 сентября, а уже 17-го начнётся голосование, по итогам которого читатели сайта «Комсомольская правда – Псков» выберут по одной лучшей работе в возрастных категориях 3-6, 7-12 и 13-16 лет.

СПРАВКА «КП»

Художественная школа-студия «Рыжий кот» работает как с детьми, так и со взрослыми. Для ребят есть курсы «Детская изостудия». Кроме того, студия проводит регулярные мастер-классы по акварельной и масляной живописи.

Арт-студия находится на Ольгинской набережной, 5 А.

Телефон для справок 8 (906) 222-85-75.

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