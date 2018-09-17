2018-09-17T09:53:18+03:00
Спорт

Футболисты «Псков – 747» прервали серию без побед благодаря дублю Шишаева

Псковичи вырвали победу у «Чертаново-2» на последней минуте встречи
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
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Четыре матча псковичи не могли выиграть и наконец набрали заслуженные три очка. Фото: пресс-служба ФК «Псков – 747».Четыре матча псковичи не могли выиграть и наконец набрали заслуженные три очка. Фото: пресс-служба ФК «Псков – 747».
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Игроки футбольного клуба «Псков – 747» на выезде обыграли команду «Чертаново-2» и прервали четырёхматчеву серию без побед в матчах ПФЛ сезона 2018/19: три поражения и ничья. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе псковской команды, игра прошла в Подмосковье 16 сентября.

Псковичи сразу выходили заряженными на борьбу. Уже на 8 минуте Антон Шишаев на 8 минуте блестяще завершил атаку и открыл счёт в матче. Однако удержать зыбкое преимущество удалось только до 35 минуты: Дмитрий Заварухин счёт сравнял.

Всё шло к ничьей, но псковичи предприняли финальный штурм ворот и на 90 минуте Антон Шишаев оформил дубль и принёс победу «Псков-747».

- Были моменты у нас. Игра была нервная, но интересная. Шишаев молодец, но победа командная, - отметил после матча тренер псковской команды Игорь Васильев.

После восьми игр псковский клуб занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре псковичи сыграют дома против «Мурома». Матч состоится 22 сентября.

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