2018-09-17T11:25:58+03:00
Общество

Предпринимателя из Плюссы оштрафовали за то, что его пилорама стояла слишком близко к жилому дому

Мужчина не выдержал дистанцию в сто метров и за это получил наказание
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Хозяину лесопилки вынесли предупреждение и оштрафовали.Хозяину лесопилки вынесли предупреждение и оштрафовали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Плюсском районе прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе пилорамы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры псковской области, правоохранители прошлись с рулеткой от пилорамы до ближайшего жилого дома и остались недовольны.

Дело в том, что по закону расстояние от такого предприятия до дома должно быть не меньше 100 метров, а по факту оказалось. Что жилище находится в 28 метрах. Щепки, конечно, не долетают, но шум может изрядно мешать жильцам. На этом список нарушений предприятия не закончился. Выяснилось, что на лесопилке никто не заботится о том, чтобы правильно утилизировать отходы производства.

Прокурор направил материалы проверки в местное управление Роспотребнадзора, который поддержал надзорный орган.

В общей сложности хозяин лесопилки заплатил 30 тысяч рублей штрафа и получил предупреждение от прокуратуры.

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