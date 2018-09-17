Предпринимателя из Плюссы оштрафовали за то, что его пилорама стояла слишком близко к жилому дому
В Плюсском районе прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе пилорамы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры псковской области, правоохранители прошлись с рулеткой от пилорамы до ближайшего жилого дома и остались недовольны.
Дело в том, что по закону расстояние от такого предприятия до дома должно быть не меньше 100 метров, а по факту оказалось. Что жилище находится в 28 метрах. Щепки, конечно, не долетают, но шум может изрядно мешать жильцам. На этом список нарушений предприятия не закончился. Выяснилось, что на лесопилке никто не заботится о том, чтобы правильно утилизировать отходы производства.
Прокурор направил материалы проверки в местное управление Роспотребнадзора, который поддержал надзорный орган.
В общей сложности хозяин лесопилки заплатил 30 тысяч рублей штрафа и получил предупреждение от прокуратуры.