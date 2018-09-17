В Невельском районе по горячим следам задержали угонщика машины

17 Сент. 11:34 2018-09-17T11:34:23+03:00

Под подозрением оказался мужчина, у которого за плечами не одна судимость

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Несколько часов понадобилось невельской полиции, чтобы раскрыть угон легковушки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по псковской области, с заявлением об угоне машины «Лифан» обратился житель районного центра.

Мужчина пояснил, что машина стояла во дворе дома во Втором переулке в Невеле. Утром автомобиля не оказалось на том месте, где его оставил хозяин. Сам владелец авто никуда не уезжал, значит, машину кто-то угнал. Автомобилист отправился в полицию за помощью.

Стражи порядка начали поиски машины и подозреваемого. Вскоре по горячим следам задержали 35-летнего невельчанина. Он во всём сознался, а полицейские выяснили, что мужчина уже не раз был судим.

Полиция проводит проверку по факту совершённого преступления, возбуждено уголовное дело по статье «Угон».