За убийство лося двоим великолучанам грозит до пяти лет тюрьмы

17 Сент. 11:54 2018-09-17T11:55:01+03:00

У мужчин не было лицензии на отстрел животного

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Незаконная охота может обернуться для двоих жителей Великолукского района тюремным заключением. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчин подозревают в том, что они застрелили лося.

Полицейские получили сообщение о том, что в лесу недалеко от деревни Шелохово кто-то стрелял из охотничьего ружья. Очевидец добавил, что происходило это незаконно, и полиция выслала на место происшествия следственно-оперативную группу.

Полицейские начали разбирательства. Вскоре нашли подозреваемых – это жители района. Лицензии на отстрел лося у них не оказалось, зато ружья, из которых убили животное, нашлись.

Теперь мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы. Именно такое максимальное наказание предусматривает статья уголовного кодекса России, по которой полицейские усмотрели состав преступления.