2018-09-17T13:13:06+03:00
Происшествия

В Струго-Красненском районе в лобовом столкновении двух внедорожников погибли два человека

Трое выживших ехать в больницу отказались
Алексей Назаров
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Пострадавшие погибли до приезда скорой помощи.Пострадавшие погибли до приезда скорой помощи.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Струго-Красненском районе на 214 километре трассы Санкт-ПетербургПсковПустошкаНевель – граница Белоруссии при столкновении двух внедорожников погибли на месте два человека. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, погибшими оказались 64-летний водитель, а также его 47-летняя пассажирка. Находящиеся в салоне другой машины 52-летняя женщина, 51-летний и 55-летний мужчины от услуг скорой помощи отказались.

– Один из этих уцелевших мужчин отвлёкся от управления автомобилем, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с другим внедорожником, – сообщили в ведомстве.

Такое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 сентября.

В ведомстве добавили также, что в Псковской области 16 сентября сотрудники управления зафиксировали шесть ДТП. В этих авариях погибли четыре человека, а одиннадцать – получили травмы разных степеней тяжести.

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