Из-за автомобильной аварии в Островском районе в больницу попали две женщины

17 Сент. 13:27 2018-09-17T13:27:12+03:00

32-летнюю и 30-летнюю женщин, находившихся в салоне одной из машин, сотрудники скорой помощи отвезли в больницу. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Островском районе на двадцатом километре дороги Остров – Новоржев, что в деревне Погорелка Воронцовской волости, столкнулись два легковых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 32-летнюю и 30-летнюю женщин, находившихся в салоне одной из машин, сотрудники скорой помощи отвезли в больницу. Ехавшие же в другой машине 34-летняя женщина и 14-летний подросток получили несколько незначительных повреждений.

– Мужчина 26-летний, который вёз двух пострадавших женщин, заходил на обгон, но не удостоверился, что манёвр безопасен. В результате столкнулся с машиной, которая поворачивала налево, – сообщили в ведомстве.

Это дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 сентября. Помимо этого, утром 16 сентября в Струго-Красненском районе, на 214 километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница Белоруссии, в лобовом столкновении двух внедорожников погибли два человека, 64-летний водитель и 47-летняя пассажирка.