2018-09-17T13:50:45+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Леона Поземского столкнулись две легковушки

ДТП произошло, когда одна из женщин выезжала с прилегающей территории
Алексей Назаров
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Женщина получила незначительные ранения и отказалась ехать с сотрудниками скорой помощи в больницу.Женщина получила незначительные ранения и отказалась ехать с сотрудниками скорой помощи в больницу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Пскове, у дома № 102 по улице Леона Поземского, попали в аварию два легковых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате пострадала водитель одного из автомобилей, 57-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина получила незначительные ранения и отказалась ехать с сотрудниками скорой помощи в больницу.

– Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за того, что водитель другого автомобиля, 38-летняя женщина, в этот момент выезжала с прилегающей территории, – сообщили в ведомстве.

Местная жительница, которая хотела попасть на дорогу, просто не заметила приближающийся автомобиль. Как добавили в ведомстве, а авария произошла 16 сентября, днём. Кроме этого, утром 16 сентября в Струго-Красненском районе на 215 километре трассы «Р-23» в ДТП погибли 64-летний водитель и 47-летняя пассажирка, а в Островском районе из-за аварии в больницу попали 32-летняя и 30-летняя женщины.

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