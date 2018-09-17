2018-09-17T14:05:37+03:00
Спорт

Пскович Александр Матвеев стал серебряным призёром Первенства России среди спортсменов до 23 лет

Турнир проходил в Ростове-на-Дону с 13 по 17 сентября 2018 года
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
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Тренер спортсменов Сергей Матвеев и Александр Матвеев.Тренер спортсменов Сергей Матвеев и Александр Матвеев.
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Псковский гребец Александр Матвеев выиграл медаль на Первенстве России среди спортсменов до 23 лет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Центре спортивной подготовки Псковской области, вместе с Александром Матвеевым в соревнованиях участвовали псковичи Евгений Спицын и Илья Ковтун, но они финишировали за пределами призовой тройки.

Псковские спортсмены значительно уступали в возрасте своим соперникам, однако показали хорошие результаты. Александр Матвеев показал второй результат в заезде одиночек, Евгений Спицын стал пятым, Илья Ковтун – девятым. Первые двое стали участниками финала А, а третий выиграл утешительный финал.

Все трое – подопечные тренера Сергея Юрьевича Матвеева.

СПРАВКА «КП»

Турнир проходил в Ростове-на-Дону с 13 по 17 сентября. Участниками соревнований стали четыреста гребцов из 18 регионов России.

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