Пскович Александр Матвеев стал серебряным призёром Первенства России среди спортсменов до 23 лет
Псковский гребец Александр Матвеев выиграл медаль на Первенстве России среди спортсменов до 23 лет. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Центре спортивной подготовки Псковской области, вместе с Александром Матвеевым в соревнованиях участвовали псковичи Евгений Спицын и Илья Ковтун, но они финишировали за пределами призовой тройки.
Псковские спортсмены значительно уступали в возрасте своим соперникам, однако показали хорошие результаты. Александр Матвеев показал второй результат в заезде одиночек, Евгений Спицын стал пятым, Илья Ковтун – девятым. Первые двое стали участниками финала А, а третий выиграл утешительный финал.
Все трое – подопечные тренера Сергея Юрьевича Матвеева.
СПРАВКА «КП»
Турнир проходил в Ростове-на-Дону с 13 по 17 сентября. Участниками соревнований стали четыреста гребцов из 18 регионов России.
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