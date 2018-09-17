В Плюсском районе в аварии с участием трёх легковушек и грузовика погиб человек

17 Сент. 14:20 2018-09-17T14:20:00+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло именно потому, что водитель грузовика, 31-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Грузовик врезался в машину, где находился погибший, после чего она столкнулась ещё с двумя

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В Плюсском районе, на 195-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией при столкновении с грузовиком погиб на месте водитель легковушки. Этим человеком оказался 59-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло именно потому, что водитель грузовика, 31-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию.

– После того, как грузовик столкнулся с этой легковушкой, она ударилась о другие две машины, стоявшие впереди, – сообщили в ведомстве.

Водители этих находящихся впереди автомобилей, 38-летний и 35-летний мужчины, не получили серьёзных травм. В ведомстве добавили также, что авария произошла вечером 16 сентября.

Помимо этого, утром 16 сентября на этой же трассе, только на 214-м километре, в столкновении двух внедорожников также погибли на месте два человека, 64-летний водитель и 47-летняя пассажирка.