2018-09-17T14:20:00+03:00
Происшествия

В Плюсском районе в аварии с участием трёх легковушек и грузовика погиб человек

Грузовик врезался в машину, где находился погибший, после чего она столкнулась ещё с двумя
Алексей Назаров
Поделиться:
Дорожно-транспортное происшествие произошло именно потому, что водитель грузовика, 31-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию.Дорожно-транспортное происшествие произошло именно потому, что водитель грузовика, 31-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Плюсском районе, на 195-м километре трассы Санкт-ПетербургПсковПустошкаНевель – граница с Белоруссией при столкновении с грузовиком погиб на месте водитель легковушки. Этим человеком оказался 59-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло именно потому, что водитель грузовика, 31-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию.

– После того, как грузовик столкнулся с этой легковушкой, она ударилась о другие две машины, стоявшие впереди, – сообщили в ведомстве.

Водители этих находящихся впереди автомобилей, 38-летний и 35-летний мужчины, не получили серьёзных травм. В ведомстве добавили также, что авария произошла вечером 16 сентября.

Помимо этого, утром 16 сентября на этой же трассе, только на 214-м километре, в столкновении двух внедорожников также погибли на месте два человека, 64-летний водитель и 47-летняя пассажирка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам