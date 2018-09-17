В Великих Луках в аварии погиб пассажир мотоцикла, которым управлял подросток

17 Сент. 15:13 2018-09-17T15:13:45+03:00

Несовершеннолетний получил несколько травм и доставлен в больницу

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В Великих Луках погиб у дома № 1 на улице Дальней легковая машина протаранила мотоцикл. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пассажир мотоцикла, 18-летний юноша, погиб на месте. Управлял транспортным средством 17-летний парень.

Несовершеннолетний водитель получил несколько заметных повреждений и уехал с сотрудниками скорой помощи в больницу.

– Виноватым в смерти парня оказался водитель легковушки, 27-летний мужчина, – сообщили в ведомстве.

Как дополнили в ведомстве, этот молодой человек выезжал с второстепенной дороги и не подумал пропустить мотоцикл, едущий по главной. Авария произошла вечером 16 сентября.

Кроме того, 16 сентября в Струго-Красненском районе на 214-м километре трассы «P-23» погибли 64-летний водитель и 47-летняя пассажирка, а в Плюсском районе на 195-м километре этой же трассы – 59-летний водитель.