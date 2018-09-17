В Великих Луках автомобиль сбил тринадцатилетнего мальчика

17 Сент. 15:51 2018-09-17T15:51:12+03:00

В ведомстве добавили также, что управлял легковым автомобилем 38-летний местный житель. Фото: Сергей ГАПОН

Мальчик получил незначительные травмы, но пока побудет в больнице

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Утром 17 сентября в Великих Луках на проспекте Гагарина легковой автомобиль наехал на несовершеннолетнего местного жителя. Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, дорожно-транспортное происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе, когда мальчик переходил дорогу.

– Мальчик получил несколько незначительных ранений. Однако сотрудники скорой помощи всё равно отвезли его в больницу, где, он, возможно и останется в ближайшее время, – сообщила инспектор.

В ведомстве добавили также, что управлял легковым автомобилем 38-летний местный житель.

КСТАТИ

Вечером 16 сентября в Великих Луках, у дома №1 на улице Дальней, несовершеннолетнего мотоциклиста, который вёз пассажира, сбила машина. В результате 18-летний пассажир погиб на месте, 17-летний подросток-мотоциклист получил несколько травм.