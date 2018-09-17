Названа дата кастинга «Мисс Псков – 2018»

17 Сент. 16:03 2018-09-17T16:04:21+03:00

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Организаторы назвали дату кастинга конкурса красоты и таланта «Мисс Псков – 2018». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» директор конкурса Николай Королёв, отбор участниц пройдёт 20 сентября.

Девушек от 16 лет ждут в отеле Old Estate & SPA****, который находится в Пскове на улице Верхне-Береговой, 4. Кастинг начнётся в 20.00.

- Девушкам нужно прийти с укладкой и макияжем, с собой иметь купальник, туфли на каблуке и самое красивое платье из своего гардероба, - отметил Николай Королёв.

У желающих записаться ещё есть время сделать это. Нужно связаться с организаторами через страницу в социальной сети «ВКонтакте».

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