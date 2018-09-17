2018-09-17T16:32:54+03:00
Спорт

В Великих Луках пройдёт первенство России по смешанному боевому искусству «ММА»

По итогам первенства организуют сборные для выступлений на международной арене
Алексей Назаров
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В соревновании будут участвовать юноши 16-17 лет.В соревновании будут участвовать юноши 16-17 лет.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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С 22 по 23 сентября в Великих Луках в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» пройдёт общероссийский турнир по смешанному боевому искусству «ММА». В соревновании будут участвовать юноши 16-17 лет. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» президент Псковской областной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства – ММА» Аркадий Мурылёв, в мероприятии должны участвовать примерно сто спортсменов из различных регионов России.

– В первый день, 22 сентября, в 11.00, будет старт мероприятия. В 12.00 запустим торжество в честь открытия. Финальный этап состязания, после чего наградят призёров, пройдёт на следующий день – 23 сентября.

В 2018 году «Федерации-ММА» с проведением первенства помогут Государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской области, Союза ММА России, а также администрация муниципалитета. С помощью этого состязания создадут молодежные сборные Российской Федерации, для участия в интернациональных турнирах.

В Великих Луках первенство пройдёт в доме № 4 по улице Ботвина.

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