В Дедовичах задержали детей, пытавшихся ограбить дом

17 Сент. 17:32 2018-09-17T17:33:16+03:00

Прибывшие через четыре минуты на место происшествия росгвардейцы были изрядно озадачены. Фото: pixabay.com

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В посёлке Дедовичи на улице Вологодской сотрудники вневедомственной охраны задержали четверых детей, которые пытались ограбить частный дом. Задержаны 12-летний, двое 11-летних и 9-летний мальчики. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области Василий Малюта, эти дети выбили стекло из окна первого этажа, таким образом и проникли в помещение.

– Подростки влезли, но не успели ничего украсть. Как разбилось стекло – сработала сигнализация. Вневедомственная охрана регионального Управления Росгвардии прибыла на место уже через 4 минуты. Нарушителей задержали прямо внутри дома, – сообщил Василий Малюта.

Как добавил Василий Малюта, сейчас четверо несовершеннолетних нарушителей находятся в руках сотрудников полиции, следственно-оперативной группы, которая выяснит все обстоятельства случившегося и проведёт работы в отношении дальнейшего разбирательства.