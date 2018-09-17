Полчаса «чистого смеха» ждут гостей мельничного подворья в Бугрово

17 Сент. 18:04 2018-09-17T18:05:14+03:00

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В Мельничном подворье Бугрово артисты театра «Петрушкина баловня» покажут знакомую всем с детства сказку про репку. Каждый персонаж здесь — со своим характером, ну а иногда и со своими «закидонами», не без того. Вот кто бы мог подумать, что Репке будет… безумно обидно, если из неё приготовят не кашу на молоке и сливочках, а — бр-р-р-ррр! — варево для скотины. Но пока до чугунка и печки не дошло, пока репку, собственно, и не вытянули ещё, обаятельный, хотя и тщеславно-простодушный корнеплод кокетничает и пьёт чай из блюдечка, оттопырив пальчик. Мышь, от которой, собственно, по сюжету и зависит исход дела, тем временем вовсю интригует. Ну и тырит колбасу — так, попутно. Дед, не обнаружив своей продуктовой заначки, предсказуемо недоумевает, бабка, как ей и положено, ругается. И чем вся эта смешная суета кончится — не понятно до самого конца.

Спектакль состоится 21 сентября в два часа дня в Доме Мельника (Пушкиногорский район, музейный комплекс «Водяная мельница в деревне Бугрово»).