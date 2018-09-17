2018-09-17T19:33:48+03:00
Общество

Подведены итоги розыгрыша сертификата на полёт из Пскова в Москву и обратно

Победителя выбирали с помощью генератора случайных чисел
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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Приз девушке вручат 2 октября в торжественной обстановке.Приз девушке вручат 2 октября в торжественной обстановке.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Редакция «Комсомольской правды – Псков» подвела итоги розыгрыша сертификата на полёт Псков – Москва – Псков, который проводила вместе с компанией «Азимут». Она со 2 октября возобновляет полёты между этими двумя городами.

Счастливчика выбирали с генератора случайных чисел, и он указал на подписчика страницы издания, сделавшего счастливый репост.

У псковички Любови Нечаевой, а именно она победила в розыгрыше, теперь добавится приятных хлопот. Ей нужно спланировать поездку в Москву из Пскова и обратно. Точнее, полёт.

- Выигрыш для меня очень неожиданный. Периодически участвую, но не выигрываю. В этот раз сделала репост без какой-либо надежды, - отметила победительница и добавила, что пока не знает, когда отправится в полёт.

Приз девушке вручат 2 октября в торжественной обстановке.

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