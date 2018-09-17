2018-09-17T19:41:50+03:00
Происшествия

В Псковской области на неплательщика алиментов завели два уголовных дела

Рассчитаться с долгами нарушитель должен перед двумя взыскателями
Алексей Назаров
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Сейчас дела расследуются.Сейчас дела расследуются.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковской области на 37-летнего неплательщика алиментов завели сразу два уголовных дела. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, сотрудники отдела судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов дважды привлекли нарушителя к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (ст. 157 УК РФ). Служба получила заявления от двух взыскателей. У мужчины две задолженности по алиментам – 47 и 55 тысяч рублей.

Сейчас дела расследуются. Будет ли неплательщик направлен на принудительные или исправительные работы или проведёт год в местах лишения свободы – решит суд, – сообщили в ведомстве.

По решениям судий, должник должен выплачивать шестую часть заработка в пользу двух несовершеннолетних детей. В мае 2018 года нарушителя уже наказали десятью суткам административного ареста, по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Первое исполнительное производство приставы запустили в отношении мужчины ещё в конце 2017 года, второе – в начале 2018 года.

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