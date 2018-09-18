2018-09-18T09:36:48+03:00
Происшествия

За растрату миллиона рублей невельчанин получил три года тюрьмы условно

Кроме того, мужчине предстоит заплатить штраф
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Невеле районный суд вынес приговор главе крестьянского хозяйства, которого обвиняли в растрате бюджетных денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчине вменяли то, что он присвоил себе больше миллиона рублей.

Эти средства он получил на развитие своего дела от регионального госкомитета сельского хозяйства, однако решил потратить не на ферму, а на свои нужды. Правоохранители выяснили, что мужчина воспользовался своим служебным положением, чтобы присвоить деньги себе.

Суд ознакомился с материалами дела и пришёл к выводу, что глава хозяйства виновен по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения». Мужчине вынесли приговор – 3 года условно и штраф в 70 тысяч рублей.

- Приговор суда не вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

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