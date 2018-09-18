2018-09-18T09:48:37+03:00
Происшествия

В Острове женщина пыталась избить полицейского, когда тот пытался задержать злоумышленника

Горожанку отправили в суд за нападение на стража порядка
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Женщина не меньше пяти раз ударила по спине полицейского, за что и получила штраф в пять тысяч рублей.Женщина не меньше пяти раз ударила по спине полицейского, за что и получила штраф в пять тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Острова заплатит штраф за нападение на полицейского. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, такой приговор вынес местный суд женщине, которая изо всех сил мешала стражу порядка задерживать злоумышленника.

Выяснилось, что островская полиция выследила мужчину, который находится в федеральном розыске. Правоохранители пришли задерживать подозреваемого, но к нему неожиданно на помощь пришла знакомая горожанка. Женщина накинулась на полицейского со спины и стала молотить по ней кулаками. Ударила не меньше пяти раз.

Представитель власти серьёзных травм не получил, но в протокол поведение островички занёс. Было возбуждено уголовное дело. Суд внимательно изучил обстоятельства, познакомился с личностью подсудимой и решил, что штрафа в пять тысяч рублей будет достаточно.

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