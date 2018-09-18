2018-09-18T09:59:59+03:00
Общество

В Псковском районе из-за неправильно установленной печи сгорел жилой дом

Зато пожарные спасли гараж и машину
Алексей Назаров
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Дом тушили 8 человек.Дом тушили 8 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Псковском районе, в деревне Фёдоровщина Логозовской волости, сгорел деревянный жилой дом, обложенный кирпичом. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина возгорания – нарушения правил пожарной безопасности при установке в здании печи.

– Удалось спасти находящиеся рядом гараж и автомобиль, – сообщил Юрий Черепицкий. – Пострадавших нет.

Сотрудник пресс-службы добавил также, что пожар произошёл утром 17 сентября. В управление местные жители сообщили о возгорании в 04.31. Специальный отряд, а это 8 человек, выехал на место происшествия через 10 минут. В 05.00 сотрудники локализовали пламя, а в 05.50 – уже полностью потушили.

Помимо этого, вечером 17 сентября в Псковском районе, в деревне Большое Загорье Карамышевской волости, из-за неосторожного обращения с огнём сгорела бытовка и автомобиль «УАЗ».

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