В двух районах Псковской области нашли три взрывоопасных предмета

18 Сент. 10:43 2018-09-18T10:43:03+03:00

В Белоусах псковский поисково-спасательный отряд обезвредил оба взрывоопасных предмета всего за 50 минут, и в Заборовье управились примерно так же. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Псковской области, в Опочецком и Островском районах, нашли три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, из Опочецкого района, из деревни Белоусы Варыгинской волости, местные жители сообщили силовикам о двух миномётных минах, калибр которых – 120 миллиметров. А из Островского района, из деревни Заборовье Горайской волости, в МЧС поступила информация об артиллерийском снаряде, диаметром 45 миллиметров.

– В Белоусах псковский поисково-спасательный отряд обезвредил оба взрывоопасных предмета всего за 50 минут, и в Заборовье управились примерно так же, – сообщил Юрий Черепицкий. – После этого опасные находки вывезли для ликвидации.

Сотрудник пресс-службы ведомства добавил также, что в управлении сообщения о минах и артснаряде получили 17 сентября в первой половине дня.