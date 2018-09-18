2018-09-18T10:46:06+03:00
Недвижимость

Лидерами жалоб граждан в Псковской области стали тарифы за ЖКУ

Срез общественного мнения делали эксперты в рамках проекта «Заряди энергией свой дом»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковичи считают, что тарифы на услуги ЖКХ завышены, а управляющие компании не справляются со своей работой.Псковичи считают, что тарифы на услуги ЖКХ завышены, а управляющие компании не справляются со своей работой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В весенне-летний период в Псковской области прошли опросы среди участников проекта «Заряди энергией свой дом». Они выявили срез общественного мнения о работе управляющих компаний, о проблемах в ЖКХ. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

- Лидером жалоб граждан стали высокие тарифы, - отметил он.

На второй строчке – взаимоотношения с управляющими организациями.

- Примерно 50 процентов опрошенных граждан считают, что управляющие организации не в полном объеме выполняют свои обязательства, - добавил Алексей Кириллов.

Но при этом, добавил он, снизилось количество жалоб на ресурсоснабжающие организации. Однако, уточнил Алексей Кириллов, это объясняется лишь тем, что опрос проводился весной и летом, когда закончился отопительный сезон. Осенью, с наступлением холодов, результаты опроса могут быть другими.

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