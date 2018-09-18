2018-09-18T10:59:16+03:00
Общество

В Печорах неизвестные подожгли кафетерий

Само помещение удалось спасти
Алексей Назаров
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С тушением кафе спасатели справились за час.С тушением кафе спасатели справились за час.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Печорах на Прибалтийском шоссе сгорело кафе. В помещении, как и в находящейся рядом пристройке, выгорели стены и потолок по всей площади. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина – поджог, совершённый неизвестным.

– Удалось спасти само помещение и соседние постройки, – сообщил Юрий Черепицкий. – С тушением пожара сотрудники регионального пожарно-спасательного подразделения справились почти за час.

В пресс-службе ведомства уточнили также, что кафетерий загорелся 17 сентября поздним вечером.

Кроме того, в этот день в Дно, неизвестные подожгли нежилое здание. В Псковском районе же, в деревне Федоровщина, сгорел жилой дом, а в деревне Большое Загорье – бытовка и автомобиль «УАЗ». А в Бежаницком районе, в деревне Спировские Хутора, из-за возгорания сарая травмы получил 54-летний мужчина, который с ожогами второй степени сейчас находится в местной больнице.

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