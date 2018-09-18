2018-09-18T11:04:25+03:00
Общество

В Бежаницом районе в горящем сарае пострадал бомж

Сейчас бродяга с ожогами второй степени находится в больнице
Раиса Семёнова
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мужчину отправили в местную больницу.мужчину отправили в местную больницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Бежаницком районе, в деревне Спировские Хутора сельского поселения Бежаницкое, в загоревшемся сарае пострадал бомж. Этот 54-летний мужчина получил несколько ожогов второй степени. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, бродягу забрали сотрудники скорой помощи и отвезли в местную больницу.

– Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Реального собственника гаража ещё предстоит установить, – сообщил Юрий Черепицкий.

Как добавили в пресс-службе ведомства, пять сотрудников регионального пожарно-спасательного подразделения справились с пламенем примерно за 20 минут. Местные жители сообщили о том, что сарай загорелся, вечером 17 сентября.

Помимо этого, 17 сентября неизвестные подожгли неэксплуатируемое здание в Дно и кафетерий в Печорах. В деревнях Псковского района, Федоровщина и Большое Загорье, сгорел дом, бытовка и машина «УАЗ».

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