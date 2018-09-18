2018-09-18T11:10:58+03:00
Недвижимость

В Пскове провели акцию «Светлый подъезд»

Ее инициатором выступил Союз общественников недвижимости Псковской области
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Эксперты отметили, что в этом году результаты лучше, чем в прошлом.Эксперты отметили, что в этом году результаты лучше, чем в прошлом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Пскове провели акцию «Светлый подъезд». Ее суть проста – оценить состояние освещения в подъездах случайно выбранных домов. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», детали этой акции озвучил на встрече с журналистами 18 сентября председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

Он отметил, что адреса для визитов выбирались без каких-либо согласований и предупреждений заранее. Но при этом результаты оказались неожиданно высокими.

- Более 70 процентов домов отвечают всем необходимым требованиям, - сообщил Алексей Кириллов. - Это лучше, чем мы ожидали. В прошлом году было хуже.

Он уточнил, что во многом этому способствует активная работа общественников по разъяснению прав граждан в сфере ЖКУ, в работе с управляющими компаниями. Слушателями образовательных программ в регионе стали сотни жителей городов и районов. Благодаря их активности и настойчивости изменилось отношении некоторых управляющих компаний в Пскове к жителям своих микрорайонов.

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