2018-09-18T11:29:36+03:00
Спорт

Пятеро псковских спортсменов участвуют в международном турнире по дзюдо в Грозном

Всего в Чеченскую республику на соревнования приехали дзюдоисты из семи стран
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
Поделиться:
Псковские спортсмены дебютируют на соревнованиях такого уровня.Псковские спортсмены дебютируют на соревнованиях такого уровня.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Псковская делегация из пяти спортсменов отправилась в Чечню на юниорский турнир по дзюдо, посвящённый памяти Турпал-Али Кадырова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации Псковской области, наш регион представляют себежане Василий Цапенко и Эльнур Рзакулиев и трое псковичей Артем Агасян, Хазратбек Матякубов, Фарух Аллаберганов. Возглавляет команду тренер вышей категории Багаудин Абдурахманов. Для псковичей это первый подобный опыт.

В Грозный съедутся спортсмены из семи стран: Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Иордании, Боснии, Турции и России (от Иркутска до Псковской области). В общей сложности участниками поединков станут три сотни дзюдоистов.

- Судьи приглашены из различных стран и имеют всероссийскую, международную и олимпийскую категории, - пояснили в пресс-службе.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам