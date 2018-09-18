Пятеро псковских спортсменов участвуют в международном турнире по дзюдо в Грозном

18 Сент. 11:29 2018-09-18T11:29:36+03:00

Всего в Чеченскую республику на соревнования приехали дзюдоисты из семи стран

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Псковская делегация из пяти спортсменов отправилась в Чечню на юниорский турнир по дзюдо, посвящённый памяти Турпал-Али Кадырова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации Псковской области, наш регион представляют себежане Василий Цапенко и Эльнур Рзакулиев и трое псковичей Артем Агасян, Хазратбек Матякубов, Фарух Аллаберганов. Возглавляет команду тренер вышей категории Багаудин Абдурахманов. Для псковичей это первый подобный опыт.

В Грозный съедутся спортсмены из семи стран: Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Иордании, Боснии, Турции и России (от Иркутска до Псковской области). В общей сложности участниками поединков станут три сотни дзюдоистов.

- Судьи приглашены из различных стран и имеют всероссийскую, международную и олимпийскую категории, - пояснили в пресс-службе.