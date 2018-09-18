Для участия в кастинге «Мисс Псков – 2018» поступило больше 40 заявок

18 Сент. 11:53 2018-09-18T11:53:51+03:00

Девушкам нужно будет иметь при себе платья, туфли и купальники. Фото: Татьяна РОДИНА

На проект приглашают девушек старше 16 лет, которые не состояли в браке

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Организаторы проекта «Мисс Псков – 2018» ждут псковичек на кастинг. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор конкурса Николай Королёв, девушки должны сначала записаться через социальные сети 18 и 19 сентября.

Таких заявок уже накопилось больше сорока. Всем участницам кастинга должно быть строго больше 16 лет. Не допустят к участию красавиц, которые замужем, даже если сейчас они официально не состоят в браке. Кроме того, у потенциальной курсантки не должно быть детей. Девушка должна быть фотогеничной и артистичной.

С собой на кастинг стоит прихватить купальник, туфли на высоком каблуке и красивое платье, коктейльное или вечернее.

Желающих попробовать свои силы ждут на кастинге 20 сентября в 20.00 в конференц-зале отеля на улице Верхне-Береговая, 4.