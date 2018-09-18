В Великих Луках легковушка сбила 13-летнего мальчика

18 Сент. 13:24 2018-09-18T13:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках у дома № 55 на проспекте Гагарина легковой автомобиль сбил 13-летнего мальчика. Как рассказала корреспонденту комсомольской правды инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, водитель, 38-летний местный житель, наехал на несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе.

– В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил незначительные ранения, но всё равно сотрудники скорой помощи отвезли его в больницу, – сообщила Мария Иванова.

В ведомстве добавили также, что сама авария произошла утром 17 августа.

В этот день в Псковской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека. Одно из этих ДТП, где на улице Сиреневый бульвар в Пскове пострадал 23-летний парень, случилось по вине местного жителя, который находился в нетрезвом состоянии. А в Порховском районе в аварии получили травмы водитель и пассажир одного из автомобилей.