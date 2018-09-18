2018-09-18T13:48:26+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина попали в больницу после автомобильной аварии в Порховском районе

Медицинская помощь понадобились 54-летнему мужчине и 72-летней женщине
Раиса Семёнова
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Эта авария произошла днём, примерно в 15.10, 17 сентября на 145-м километре трассы Великий Новгород – Псков.Эта авария произошла днём, примерно в 15.10, 17 сентября на 145-м километре трассы Великий Новгород – Псков.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Порховском районе из-за легковушки, которая выскочила на встречную полосу, в больницу попали два человека. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, машиной, которая оказалась не на своей полосе, управлял 46-летний мужчина.

В результате аварии в районную больницу попали водитель и пассажир второй машины. С нею столкнулся автомобиль виновника происшествия.

- В ДТП пострадали 54-летний мужчина и 72-летняя женщина, - уточнила Мария Иванова.

Эта авария произошла днём, примерно в 15.10, 17 сентября на 145-м километре трассы Великий Новгород – Псков.

СПРАВКА «КП»

В Псковской области 17 сентября зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека. Виновником одной аварии стал пьяный водитель.

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