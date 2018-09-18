В Пскове пьяный водитель сбил молодого человека, который шёл по двору
Во дворе дома № 19 на Сиреневом бульваре в Пскове днём 17 сентября сбили пешехода. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, пострадал 23-летний молодой человек, который шёл по дворовой территории. Парень получил несколько незначительных травм.
– Пострадавший ехать в больницу отказался. Виновного привлекут к административной ответственности по части первой статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, – сообщила Мария Иванова.
Теперь 55-летнего водителя могу оштрафовать на 30 тысяч рублей и на два года лишить водительских прав, потому что мужчина отказался проходить освидетельствование на алкоголь.
КСТАТИ
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