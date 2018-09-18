2018-09-18T14:08:31+03:00
Происшествия

В Пскове пьяный водитель сбил молодого человека, который шёл по двору

Авария произошла 17 сентября на Сиреневом бульваре
Раиса Семёнова
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Молодому человеку не понадобилась госпитализация.Молодому человеку не понадобилась госпитализация.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Во дворе дома № 19 на Сиреневом бульваре в Пскове днём 17 сентября сбили пешехода. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, пострадал 23-летний молодой человек, который шёл по дворовой территории. Парень получил несколько незначительных травм.

– Пострадавший ехать в больницу отказался. Виновного привлекут к административной ответственности по части первой статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, – сообщила Мария Иванова.

Теперь 55-летнего водителя могу оштрафовать на 30 тысяч рублей и на два года лишить водительских прав, потому что мужчина отказался проходить освидетельствование на алкоголь.

КСТАТИ

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