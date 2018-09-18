2018-09-18T14:46:43+03:00
Звезды

В Великих Луках Эльмира Калимуллина даст детям мастер-класс

Известная певица приедет в Великие Луки с концертом
Раиса Семёнова
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Концерт Эльмиры Калимуллиной пройдёт 20 сентября.Концерт Эльмиры Калимуллиной пройдёт 20 сентября.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Великих Луках, в детской музыкальной школе имени М.П. Мусоргского, 19 сентября в 19.00 российская эстрадная певица Эльмира Калимуллина проведёт мастер-класс. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в детской музыкальной школе имени М.П. Мусоргского, артистка расскажет всем собравшимся кое-что из личного опыта и даст азы, как нужно петь. А 20 сентября в 19.00 в Доме культуры муниципалитета певица даст сольный концерт.

– Билеты почти раскупили. На мероприятие прибудет более пятидесяти человек. Ожидаем как детей, так и их родителей, – сообщил сотрудник городской музыкальной школы. – Все участники мастер-класса смогут сфотографироваться с певицей, взять у неё автограф.

Родившаяся в Нижнекамске Эльмира Калумиллина – не только эстрадная, но и оперная певица. Иногда она исполняет произведения смешанных стилей, поёт на русском, татарском, английском, португальском языках. Эльмира Калумиллина вышла в финал шоу «Голос» и носит неофициальное звание «Серебряный голос России». Кроме того, певица снимается в кино. Её можно увидеть в сериале «Золотая Орда».

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