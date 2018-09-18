В Пскове пройдёт стрит-арт фестиваль «WIN WIN ART»

18 Сент. 15:10 2018-09-18T15:10:06+03:00

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В Пскове 22 сентября на площадке благотворительной организации «Детская деревня – SOS» пройдёт международный стрит-арт фестиваль «WIN WIN ART». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие начнётся в 13.00, а закончится – в 18.50.

– Для участников готово пять площадок. Это арт-пространство, литературное пространство, кухня, пространство движения и круглый стол – сообщили в ведомстве.

В арт-пространстве собравшиеся разукрасят интерьер «Детской деревни», увидят работу художника Данила Шмелёва и 3D-раскрашивание асфальта. В литературном пространстве – услышат лекцию о новой детской литературе, сделают свой мультфильм и встретятся с писателем. В кухне – сделают компот, а дети с главной Пскова Иваном Цецерским приготовят плов. В пространстве движения можно будет увидеть жонглирование, балансирование на стропе, а также поучаствовать в мастер-классе по сальсе. За круглым столом же участники обсудят проекты, развивающие город.

Вектор стрит-арт фестиваля «WIN WIN ART» – улучшение внешнего облика городов. Задача мероприятия – с помощью стрит-арта изменить восприятие сооружений.