2018-09-18T16:24:49+03:00
Звезды

Эксперт оценивает культурное наследие Пскова, претендующее на попадание в список ЮНЕСКО

Специалист ИКОМОС начал с Поганкиных и Приказных палат, Покровской башни и Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
Раиса Семёнова
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Эксперт Тамаш Ласло Фейердъи начал с осмотра объектов, которые принадлежат Псковскому музею-заповеднику. Фото: пресс-служба учреждения.Эксперт Тамаш Ласло Фейердъи начал с осмотра объектов, которые принадлежат Псковскому музею-заповеднику. Фото: пресс-служба учреждения.
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Объекты культурного наследия, расположенные в Пскове и претендующие на попадание в список ЮНЕСКО, оценивает эксперт ИКОМОС. Так называется Международноый совет по сохранению памятников и достопримечательных мес). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на эту работу у специалиста уйдёт 6 дней, с 17 по 22 сентября.

– Специалист ознакомится с состоянием местных достопримечательностей, включенных в номинационное досье «Памятники древнего Пскова», – сообщили в администрации Псковской области.

В ведомстве отметили также, что оценщик начал свою работу с Поганкиных и Приказных палат, Покровской башни и Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Помимо ИКОМОС, с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО поделится результатами оценки и Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Окончательно вопрос о дальнейшей судьбе псковских памятников решится на ежегодной сессии Комитета Всемирного наследия.

Напоминаем, 1 марта 2018 года сотрудники Центра всемирного наследия ЮНЕСКО признали «Памятники Древнего Пскова» корректной заявкой.

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