В Пскове хозяйка трёх иномарок погасила долги за газ, отопление и электричество
В Пскове женщина рассчиталась с долгами после того, как судебные приставы запретили ей регистрировать три иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП по Псковской области, псковичка погасила с задолженность за газ, отопление и электроэнергию. У женщины были долги перед организацией топливно-энергетического комплекса.
– Женщина не никакие выплаты не совершала, поэтому мы прибегли к мерам принудительного характера, – сообщили в ведомстве.
Узнать о трёх автомобилях, принадлежащих женщине, сотрудники УФССП смогли в регистрирующих и кредитных компаниях. В ведомстве добавили также, что исполнительное производство в отношении нарушительницы запущено с июля 2018 года.
СПРАВКА «КП»
За 2018 год, с января по август, сотрудники регионального УФССП России вынесли примерно 43 тысяч запретов на различные регистрации, а также из-за полного погашения задолженности отменили около 24 тысяч постановлений.