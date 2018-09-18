В Пскове хозяйка трёх иномарок погасила долги за газ, отопление и электричество

18 Сент. 16:51 2018-09-18T16:51:35+03:00

В ведомстве добавили также, что исполнительное производство в отношении нарушительницы запущено с июля 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Пскове женщина рассчиталась с долгами после того, как судебные приставы запретили ей регистрировать три иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП по Псковской области, псковичка погасила с задолженность за газ, отопление и электроэнергию. У женщины были долги перед организацией топливно-энергетического комплекса.

– Женщина не никакие выплаты не совершала, поэтому мы прибегли к мерам принудительного характера, – сообщили в ведомстве.

Узнать о трёх автомобилях, принадлежащих женщине, сотрудники УФССП смогли в регистрирующих и кредитных компаниях. В ведомстве добавили также, что исполнительное производство в отношении нарушительницы запущено с июля 2018 года.

СПРАВКА «КП»

За 2018 год, с января по август, сотрудники регионального УФССП России вынесли примерно 43 тысяч запретов на различные регистрации, а также из-за полного погашения задолженности отменили около 24 тысяч постановлений.