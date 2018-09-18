В конкурсе «Лечу в Москву» лидируют Иван Павлов, Матвей Савельев и Анастасия Пилипейко

18 Сент. 17:15 2018-09-18T17:16:46+03:00

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На сайте «Комсомольской правды – Псков» уже сутки идёт голосование в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву», который начался 17 сентября. За это время в каждой группе определились лидеры. Иногда это один участник, иногда – группа.

В младшей возрастной категории, где участвуют дети от 3 до 6 лет, на первое место вышел Иван Павлов, у него уже 103 голоса. На втором месте Арсений Банников, за которого проголосовали 90 раз. Илья Боровков с 75 голосами замыкает тройку.

Самая большая конкуренция держится в группе 7 – 11 лет. Там тройка выглядит так: Матвей Савельев (229 голосов), Алёна Завалина (217), Алексей Попов (96).

У старших ребят всего две работы. У Анастасии Пилипейко 12 голосов, а её преследовательницы Татьяны Никифоровой – 7.

КОНКРЕТНО

Голосование:

3-6 лет – здесь;

7-12 лет – здесь;

13-16 лет – здесь.