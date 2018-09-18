2018-09-18T17:16:46+03:00
Фотоконкурсы

В конкурсе «Лечу в Москву» лидируют Иван Павлов, Матвей Савельев и Анастасия Пилипейко

Самая большая конкуренция в возрастной группе 7-12 лет
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
Поделиться:
Конкурсная работа Алексея Попова.Конкурсная работа Алексея Попова.
Изменить размер текста:

На сайте «Комсомольской правды – Псков» уже сутки идёт голосование в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву», который начался 17 сентября. За это время в каждой группе определились лидеры. Иногда это один участник, иногда – группа.

В младшей возрастной категории, где участвуют дети от 3 до 6 лет, на первое место вышел Иван Павлов, у него уже 103 голоса. На втором месте Арсений Банников, за которого проголосовали 90 раз. Илья Боровков с 75 голосами замыкает тройку.

Самая большая конкуренция держится в группе 7 – 11 лет. Там тройка выглядит так: Матвей Савельев (229 голосов), Алёна Завалина (217), Алексей Попов (96).

У старших ребят всего две работы. У Анастасии Пилипейко 12 голосов, а её преследовательницы Татьяны Никифоровой – 7.

КОНКРЕТНО

Голосование:

3-6 лет – здесь;

7-12 лет – здесь;

13-16 лет – здесь.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам