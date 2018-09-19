2018-09-19T09:44:57+03:00
Общество

Заместитель управления городского хозяйства Пскова Дмитрий Таратынов покинул свой пост

Чиновник также покинул комиссию, которая контролирует создание комфортной городской среды
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Информация о том, что Дмитрий Таратынов покидает свой пост, прозвучала ещё 12 сентября.Информация о том, что Дмитрий Таратынов покидает свой пост, прозвучала ещё 12 сентября.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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В администрации Пскова произошли кадровые перестановки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета,18 сентября стало известно о том, что заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов покидает свой пост. Имя преемника или хотя бы исполняющего обязанности чиновника не названо.

Информацию об уходе Дмитрия Таратынова озвучили во время заседания комиссии, которая контролирует ход исполнения муниципальной программы по созданию комфортной городской среды. Место чиновника по решению членов комиссии занял Антон Ляугминас. Он возглавляет отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля, который входит в состав УГХ.

Информация о том, что Дмитрий Таратынов покидает свой пост, прозвучала ещё 12 сентября. Глава городской администрации Александр Братчиков заявил об этом в эфире одной из городских радиостанций.

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